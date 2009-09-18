Крупнейшая в этом году партия марихуаны изъята в Минске

Наркотические вещества были обнаружены в доме 28-летнего минчанина, жителя микрорайона Веснянка Центрального района столицы.

В специально оборудованном тайнике на чердаке были разложены сухие листья конопли общим весом более 5 кг.

Молодой человек полностью признал свою вину. На допросах он рассказал, что дикорастущую марихуану обнаружил случайно и решил собрать, так как периодически употребляет наркотики. Как отметили в ГУВД, семья, в которой вырос и живет неработающий парень, крайне неблагополучная: отец, трое братьев и сестра злоупотребляют спиртными напитками.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст.328 УК Беларуси, которая предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает БЕЛТА.