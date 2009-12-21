Команда юных дзюдоистов везла на соревнования зайца, набитого наркотиками

Якутские наркополицейские задержали микроавтобус с командой подростков-дзюдоистов, следовавший на соревнования. В салоне их транспорта стражи порядка нашли плюшевую игрушку, буквально набитую наркотиками.

В Алдане автобус остановили наркополицейские, которые получили информацию о том, что в микроавтобусе могут находиться наркотики. В результате досмотра автомобиля полицейские изъяли большого плюшевого зайца розового цвета. В мягкой игрушке нашли девять шприцев, содержимым которых оказалось гашишное масло. Вес наркотика составил более 72 граммов.

Тренер начинающих дзюдоистов сообщил милиционерам, что «новогодний подарок для ребенка» его попросил перевезти в Якутск незнакомый мужчина, а о том, что в нем спрятаны наркотики, он не знал.

Примечательно, что шофер злополучного автобуса находился в состоянии наркотического опьянения. У него медицинское освидетельствование показало наличие в организме наркотического средства каннабисной группы.

Инцидент произошел 10 декабря, но информация о нем стала доступна только сейчас, пишет NEWSru.com. В настоящее время расследование скандального преступления продолжается.