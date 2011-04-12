КГБ Беларуси: Число погибших в результате взрыва в минском метро достигло 12 человек, 146 ранены

И буквально два часа назад комитет госбезопасности озвучил первые результаты проводимого расследования.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

11 апреля в 17.55 на станции метро «Октябрьская» в Минске произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. На текущий момент число погибших достигло 12 человек, из которых шестеро уже опознаны. 146 обратились за медицинской помощью в различные медицинские учреждения.

По предварительным оценкам экспертов, мощность взрывного устройства составила около пяти кг в тротиловом эквиваленте. Непосредственно сила взрыва сопровождалась выбросом металлических предметов, гвоздей, металлических шариков, рубленой арматуры.

По данному факту Генеральной прокуратурой Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 289 «Терроризм».

В соответствии с законодательством, введена в действие система государственного реагирования на акт экстремизма. В Комитете государственной безопасности создан республиканский оперативный штаб под руководством председателя Комитета государственной безопасности.

Непосредственно на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя генерального прокурора, старшего советника юстиции Шведа.

На текущий момент, в результате оперативно-следственных действий получены данные в отношении наиболее вероятного исполнителя взрыва, розыск которого в настоящее время осуществляется. По предложению руководства Российской Федерации к 8 часам 12 апреля ожидается прибытие экспертов ФСБ Российской Федерации.