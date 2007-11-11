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Керченский пролив на грани экологической катастрофы

11 ноября 2007 17:00
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Из-за сильного шторма сегодня там произошли сразу несколько кораблекрушений. Первым потерпел катастрофу танкер "Волга-нефть", перевозивший 4 тысячи тонн мазута. По предварительным данным, примерно половина топлива вылилась в море. Большая часть нефтяного пятна пока уходит в сторону Украины, и нейтрализовать его не удается. Из-за сложных погодных условий работы по сбору нефтепродуктов затруднены.

Сейчас в Керченском проливе терпит бедствие уже третье транспортное судно с серой. Ранее из-за сильного шторма затонули суда "Нахичевань" и "Вольногорск". На борту последнего находилось более 2 тысяч тонн серы. Экипажи обоих судов эвакуированы.
# происшествия # Экология

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