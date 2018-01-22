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«К счастью, под рукой у нее оказалась бутылка». В Минске задержали подозреваемого в краже и попытке насилия

22 января 2018 19:25
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Новости Беларуси. Подозреваемого в краже и попытке изнасилования задержали на улице Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В милицию обратилась молодая девушка и сообщила, что в микрорайоне Масюковщина на нее напал мужчина. Представительница слабого пола оказалась не из робкого десятка и оказала злоумышленнику активное сопротивление.

«К счастью, под рукой у нее оказалась бутылка». В Минске задержали подозреваемого в краже и попытке насилия-1

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:
К счастью, под рукой у нее оказалась бутылка, которая лежала на земле. Этой бутылкой она ударила мужчину по голове. В данный момент в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за грабеж, кражу и попытку насильственных действий сексуального характера.

Чтобы скрыться, мужчина вывернул свою куртку наизнанку. Однако именно этим он и привлек внимание милиционеров. Его задержали. 34-летний безработный минчанин, к слову, не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Наталья Оскирко

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