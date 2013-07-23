Новости Беларуси. Известный модельер Саша Варламов приговорен к пяти годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Также его лишили права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на два года. При этом учли и срок содержания под стражей в СИЗО (из расчета год за два). Поэтому выпустили прямо в зале суда. Более 800 свидетелей, 400 потерпевших, 147 томов резонансного дела. И на этот раз в зале суда многолюдно. Родные и близкие, дизайнеры, стилисты и десятки журналистов. Финальная точка в громком процессе над известным модельером Сашей Варламовым была поставлена 23 июля.

Модельера признали виновным по четырём статьям: мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, присвоение имущества и уклонение от уплаты налогов.

Напомним, Александра Варламова арестовали в мае 2011 года. По словам модельера, обжаловать решение суда он скорее всего не будет.

Александр Варламов, модельер:

Господь послал эти испытания. Он дал силы его выдержать, он дал силы разобраться в людях, в себе, в произошедшем. Мне нужно стать на ноги. Надо научиться ходить, обслуживать самого себя, то есть физически стать более или менее дееспособным человеком.

Этой минуты все родные и близкие ждали с особым трепетом. А все пять месяцев, пока длился суд, надеялись на гуманный приговор. Сегодня в их глазах уже слёзы счастья.

Лариса Мухарская, сестра Александра Варламова:

У него есть возможность быть среди своих родных людей.

Татьяна в зале Ленинского суда тоже не просто гость. В школу моды Варламова сын ходил 7 лет.

Татьяна Бондарец:

Переживали, болели за Александра Леонидовича, знакомые звонят... и рады такому решению.

Людмила Лобкова:

Это лучшее, что мы ожидали, спасибо судье и её справедливости... В первые минуты после оглашения решения суда модельер пообщался и с журналистами. Обжаловать приговор не планирует, все силы направит на восстановление здоровья. А вот своего места в мире моды уже не видит.

Бывший директор агентства моды и прежний заместитель председателя оргкомитета «Мельницы моды». История резонансного дела началась ещё в мае 2011. Именно тогда Варламова арестовали. Судебный процесс стартовал двумя годами позже.

Следственный комитет говорил о серьёзном преступлении: использовании средств госбюджета, выделяемых на проведение небезызвестного фестиваля, в личных целях. Гособвинитель настаивал на виновности Варламова по пяти статьям. Мошенничество, хищение в крупном размере, присвоение имущества, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебными полномочиями.

Павел Пивоварчик, адвокат юридической консультации № 2 Московского района Минска:

Ему надо лечить спину. Очень сильные боли в области спины. А по поводу обжалования приговора… Надо перечитать приговор, чтобы определиться, будем обжаловать или нет, потому что на слух он воспринимается по-другому.

Суд постановил взыскать с Варламова и материальный ущерб. Самый крупный — более двух млрд рублей.