Из-за густого тумана и смога в Пекине отменены более 400 рейсов, включая 35 международных

Новости Китая, Пекин. Столица КНР буквально парализована из-за густого тумана и смога. Большие проблемы с воздушным сообщением. По последним данным, в Пекине отменены или задержаны более 400 авиарейсов, включая 35 международных. Видимость в районе аэропорта – менее 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затруднительно движение и наземного транспорта. На автомагистралях и улицах китайской столицы гигантские пробки. Кроме того повысился уровень загрязнения воздуха, который в несколько раз превышает норму.

Пекинская метеорологическая станция объявила в городе повышенный уровень опасности.