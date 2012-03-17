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Из-за густого тумана и смога в Пекине отменены более 400 рейсов, включая 35 международных

17 марта 2012 13:10
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Новости Китая, Пекин. Столица КНР буквально парализована из-за густого тумана и смога. Большие проблемы с воздушным сообщением. По последним данным, в Пекине отменены или задержаны более 400 авиарейсов, включая 35 международных. Видимость в районе аэропорта – менее 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затруднительно движение и наземного транспорта. На автомагистралях и улицах китайской столицы гигантские пробки. Кроме того повысился уровень загрязнения воздуха, который в несколько раз превышает норму.

Пекинская метеорологическая станция объявила в городе повышенный уровень опасности.

# происшествия # Авиасообщение

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