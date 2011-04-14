Из больниц Минска 14 апреля выписаны еще 10 пострадавших в результате взрыва в метро. В клиниках остаются 162 человека

И у большинства – травмы легкой степени тяжести. За жизни «тяжелых больных» врачи борются ежесекундно. Те же, кто сегодня выписывался домой, не уставали благодарить и Бога, и врачей.

По состоянию на утро из клиник Минска выписали 13 пострадавших в результате взрыва в метро. К вечеру эта цифра приблизилась уже к 20. Будет она увеличиваться и в ближайшие дни, потому как, к счастью, почти у 100 пациентов, которые находятся сейчас в больницах, травмы легкой степени тяжести.

Светлана Жигайлова вечером 11 апреля ехала на деловую встречу в Уручье. В момент взрыва она находилась почти на другой стороне платформы. В итоге, врачи потом констатируют многочисленные осколочные ранения ног. Но, выбравшись с «Октябрьской», Светлана посчитала, что, в сравнении с другими, не заслуживает внимания скорой.

В 6-ую больницу ее привезли только поздно вечером – сделать это почти заставили врачи местной поликлиники. И вот прошло пару дней: Светлана благодарит врачей и уже думает о том, что сделает дома. Завтра – на выписку.

Светлана Жигайлова:

Первым делом в душ. Позвонить всем близким, сказать, что я дома. А вторым делом – на работу. Все мы люди общества и, естественно, жизнь не останавливается на том, что произошло.

В 6-ой клинической больнице Минска сейчас остаются 14 пациентов, пострадавших от взрыва, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Из них четыре – все еще в реанимации. Врачи говорят: минно-взрывные раны тем и сложны, что четких границ повреждения сразу не видно. Но остальные 10 уже не вызывают опасений и распределены по отделениям.

Одного молодого человека из хирургии 14 апреля и вовсе выписали. Благодарные родственники не устают повторять «спасибо» врачам и желать всем здоровья.

Татьяна Слободян:

Я приехала в 18.20. Ребенок уже сидел в приемной с капельницей. Все врачи очень хорошо относились.

Михаил Чепиков сейчас из больницы скорой медицинской помощи, в которой пробыл также пару дней, – прямиком домой. Там уже ждут жена и дочка. Ждали они его и вечером 11 апреля. Выбравшись из метро, Михаил решил самостоятельно добираться домой. В итоге, пешком прошел целых шесть станций метро. И только добравшись до квартиры, понял: шум в ушах не проходит. Врачи потом скажут: давление 170/110. А это очень серьезно.

Михаил Чепиков:

Я приехал – и я не самый «тяжелый». Я мог бы там просто сидеть и ждать. Но буквально в течение считанных минут меня приняли, отправили, стали обследовать.

Сейчас во всех больницах, где находятся пострадавшие, усилили бригады дежурных врачей в ночное время. Круглосуточно работают сейчас и аптечные склады, чтобы недостатка в лекарствах не испытывала ни одна из больниц. Достаточно сегодня и перевязочного материала, и крови – за последние два дня ее сдали больше тысячи человек. В общем, помогают больным и, правда, – всем миром.

Виктор Сиренко, главный врач Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Сегодня приезжали хирурги с кафедры военно-полевой хирургии и сотрудники 432-ого центрального госпиталя, которые нам оказывали посильную консультативную помощь. Но, в принципе, все у нас сработано по принципу военно-полевой хирургии, поэтому будем лечить в том же русле.

14 апреля только из больницы скорой помощи выписали двоих, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В планах – позитивную тенденцию продолжить 15 апреля и уже через 3-4 дня.