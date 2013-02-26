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Граната времен Великой Отечественной обнаружена возле пешеходного перехода в Могилеве

26 февраля 2013 18:12
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Новости Беларуси. Граната — в сугробе. Боевой снаряд обнаружили в Могилеве возле пешеходного перехода, недалеко от дворца гимнастики сегодня утром.

В милицию об опасном предмете сообщили прохожие. До прибытия саперов район охраняли сотрудники местного РОВД. К этому часу снаряд уже обезвредили. Обошлось без пострадавших.

Предположительно, это была граната времен Великой Отечественной. Сейчас специалисты выясняют, как она могла оказалась в общественном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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