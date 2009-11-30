Годовалая дочь спасла родителей от смерти в огне

Пожар в частном деревянном доме города Конош Архангельской области начался глухой ночью.

Около двух часов ребенок разбудил родителей громким плачем. В доме бушевал пожар, пламя подбиралось к спальне. Выход на улицу был отрезан огнем, с дочкой на руках родителям пришлось выпрыгивать в окно.

С серьезными ожогами лица и рук 2-3 степени вся семья находится в хирургическом отделении центральной районной больницы. По словам медиков, их жизни сейчас вне опасности.



Пожарные прибыли на место через 8 минут после сообщения, поступившего от соседей погорельцев. Одна из версий возникновения пожара — хлопок бытового газа, сообщили «Росбалту» в пресс-службе регионального управления МЧС