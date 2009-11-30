Пьяный водитель попытался убить сотрудника ДПС

ЧП произошло возле деревни Шилки Сенненского района.

Поздно ночью, находясь при исполнении служебных обязанностей, сотрудник ДПС остановил для проверки документов автомобиль «Пежо». Водитель машины, 18-летний оршанец, оказался пьян. После составления протокола об административном правонарушении по решению сотрудника милиции он был отстранен от управления автомобилем.

Чтобы доставить машину на штрафстоянку, сотрудник ДПС пересел в «Пежо», а горе-водителю предложил занять место пассажира в служебном автомобиле. Тогда разъяренный парень с ножом накинулся на милиционера, нанес ему несколько ударов в грудь и бедро и попытался скрыться на своей машине.

Далеко уехать нарушителю не удалось. Несмотря на тяжелые ранения, сотрудник ДПС смог применить табельное оружие и прострелить колеса «Пежо». Находившийся вместе с ним на дежурстве дружинник вызвал помощь.

В настоящее время пострадавший 28-летний милиционер находится в реанимации Витебской областной клинической больницы. За покушение на убийство работника милиции в отношении задержанного жителя Орши возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ст.362 Уголовного кодекса Беларуси. Санкции последней предусматривают максимальную меру наказания — пожизненное заключение или смертную казнь, сообщает БЕЛТА.