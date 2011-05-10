Прямой эфир

Генпрокуратура требует уволить гендиректора «Борисовдрев» за грубое нарушение правил техники безопасности на производстве

10 мая 2011 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это связано с системными нарушениями в организации работы по обеспечению безопасности и дисциплины на предприятии.

Во время проверок в прошлом и текущем годах спасатели выявили около 500 фактов нарушений, однако руководство предприятия фактически проигнорировало требования пожарных инспекторов. Например, в цеху спичечного производства трубы системы пожаротушения, смонтированные на потолке, проржавели, крепления у них практически отсутствуют. А на водосточных и отопительных трубах — многосантиметровый слой древесной пыли. Это, по мнению сотрудников МЧС, может способствовать созданию взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси и наступлению тяжких последствий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Кисилев, начальник отдела информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Генеральным прокурором направлено письмо с предложением досрочно расторгнуть контракт с генеральным директором данного акционерного общества. Эта мера надеюсь, надеюсь, позволит встряхнуть руководителей других предприятий и заставит их обратить более пристальное, я бы сказал, надлежащее внимание на вопросы соблюдения техники безопасности, трудовой и производственной дисциплины.

Генпрокуратура Беларуси предъявит обвинение бывшему директору «Пинскдрева»

Взрыв в Пинске: погибли уже 14 человек - список

# происшествия # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Разлив Миссисипи: жители Теннеси спасаются от потопа, ударов тока и укусов змей
10 мая 2011 12:19

Разлив Миссисипи: жители Теннеси спасаются от потопа, ударов тока и укусов змей

10 мая 2011 12:05

Резиденцию Муамара Каддафи в Ливии опять бомбит авиация НАТО

10 мая 2011 09:42

Количество жертв землетрясения в Японии составило почти 15 тысяч человек