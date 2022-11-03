Фура с полуприцепом опрокинулась при съезде на МКАД

Новости Беларуси. На съезде с МКАД опрокинулся грузовик. Момент аварии попал на видео, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

53-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом двигался по внешнему кольцу со стороны Громова в направлении проспекта Дзержинского. Во время съезда на автодорогу Р1 машина врезалась в разделительное ограждение и опрокинулась. Пострадавших нет. Проводится проверка.