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Фура с полуприцепом опрокинулась при съезде на МКАД

03 ноября 2022 13:39
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Новости Беларуси. На съезде с МКАД опрокинулся грузовик. Момент аварии попал на видео, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фура с полуприцепом опрокинулась при съезде на МКАД-1

53-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом двигался по внешнему кольцу со стороны Громова в направлении проспекта Дзержинского. Во время съезда на автодорогу Р1 машина врезалась в разделительное ограждение и опрокинулась. Пострадавших нет. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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