Французский актёр Жерар Депардье подозревается в избиении автомобилиста в центре Парижа

Новости Франции. Известного французского актера Жерара Депардье обвиняют в избиении автомобилиста. Официальные представители Депардье инцидент пока не комментируют.

По данным парижской полиции, в среду, 15 августа, на одной из центральных улиц Парижа мотороллер Жерара столкнулся с автомобилем. В результате между звездой и водителем машины произошел конфликт. По мнению автомобилиста, в столкновении был виноват 63-летний актер. Водитель авто подал иск на Депардье, обвинив его в нанесении побоев.

Из-за своего склочного характера, звезда мирового кинематографа периодически попадает в громкие скандалы. Так, в 2009 году Ж. Депардье был доставлен в комиссариат Парижа за причинение ущерба частной собственности: он умышленно поцарапал чужой автомобиль, припаркованный возле его дома. Однако тогда конфликт был улажен мирным путем. Четырьмя годами ранее, в 2005 Депардье избил настырного папарацци, докучавшего его семье.



Кроме того, в одном из своих интервью французским СМИ, актёр назвал своих соотечественников кретинами. В 2010 г. Депардье занял третье место в рейтинге самых раздражающих французов знаменитостей. Второе получил его коллега Ален Делон, а первое место досталось Карле Бруни-Саркози.

Несмотря на свои выходки, на протяжении десятилетий актер не теряет популярности у своих поклонников по всему миру. Белорусскому зрителю актер стал широко известен благодаря комедиям, в которых его напарником был Пьер Ришар. Знаменитый тандем известен работой в фильмах «Папаши», «Беглецы», «Невезучие».

Обновлено 21.08.2012

Актёр признался, что ударил мужчину по лицу, но виновным в случившемся себя не считает. Депардье заявил, что водитель машины, не заметив его скутер на дороге, создал угрозу для жизни.

Жерар Депардье, актёр:

Моя реакция действительно была жесткой, потому что я испугался за свою жизнь. Его невнимательность и халатное поведение на дороге могли стоить мне жизни.

Справка ctv.by:

Жерар Депардье французский актёр, лауреат премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр» в фильме «Вид на жительство» (1990); двукратный лауреат премии «Сезар» в номинации «Лучший актёр» в фильмах «Последнее метро» (1980) и «Сирано де Бержерак» (1990). Актёр – номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Сирано де Бержерак» (1990), кавалер ордена Почётного легиона. Кроме того, Депардье известный ресторатор и винодел.