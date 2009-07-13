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Очередная серия терактов произошла в Багдаде

13 июля 2009 08:16
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В иракской столице вновь прогремели взрывы у христианских церквей

В результате самого мощного из них на востоке иракской столицы погибли 4 человека, 30 получили ранения. На воздух взлетел припаркованный у храма заминированный автомобиль. Бомба сработала в тот момент, когда прихожане выходили из церкви после воскресной службы.

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за теракты. Еще одна бомба взорвалась на юге Ирака - на пути кортежа посла США Кристофера Хилла. Никто не пострадал. Было ли это покушение или совпадение — неизвестно.

# происшествия

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