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Фото. Спасенная в Гаити беременная женщина три дня провела под завалами

17 января 2010 17:26
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У спасателей остается все меньше времени для поиска выживших в столице Гаити.

Сегодня из-под завалов они извлекли молодую женщину, которую уже посчитали погибшей. В неподвижном состоянии она провела трое суток. Когда пострадавшую вытащили на поверхность, выяснилось, что она ждет ребенка. После осмотра врачи пришли к выводу, что матери и малышу ничего не угрожает. А вскоре нашелся и глава семьи.

За два дня поисковые бригады спасли несколько десятков человек. Однако под завалами по-прежнему остаются еще тысячи. Число жертв, по последним оценкам, может превысить 200 тысяч.

Обстановка в Порт-о-Пренсе накаляется с каждым днем: гуманитарной помощи на всех не хватает, оставшиеся без крова люди готовы на все ради глотка воды или пачки печенья. В городе то и дело слышны выстрелы, мародеры разворовывают разрушенные дома.

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

На Гаити продолжаются спасательные работы

# происшествия # Природные катаклизмы # Землетрясения # Фотофакт

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