Фото. Спасенная в Гаити беременная женщина три дня провела под завалами

У спасателей остается все меньше времени для поиска выживших в столице Гаити.

Сегодня из-под завалов они извлекли молодую женщину, которую уже посчитали погибшей. В неподвижном состоянии она провела трое суток. Когда пострадавшую вытащили на поверхность, выяснилось, что она ждет ребенка. После осмотра врачи пришли к выводу, что матери и малышу ничего не угрожает. А вскоре нашелся и глава семьи.

За два дня поисковые бригады спасли несколько десятков человек. Однако под завалами по-прежнему остаются еще тысячи. Число жертв, по последним оценкам, может превысить 200 тысяч.

Обстановка в Порт-о-Пренсе накаляется с каждым днем: гуманитарной помощи на всех не хватает, оставшиеся без крова люди готовы на все ради глотка воды или пачки печенья. В городе то и дело слышны выстрелы, мародеры разворовывают разрушенные дома.