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Фото. На севере Афганистана сошла лавина: как минимум 70 человек погибли

10 февраля 2010 09:40
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Более 400 травмированы. Горную дорогу на перевале Саланг накрыли тысячи тонн снега. Заложникам снежной стихии сбрасывают с вертолетов продукты и медикаменты.

Перевал расчищают спасатели и военные. Но подобраться к людям пока не могут.

На севере Афганистана сошла лавина

На севере Афганистана сошла лавина

На севере Афганистана сошла лавина

На севере Афганистана сошла лавина

На севере Афганистана сошла лавина

На севере Афганистана сошла лавина

На севере Афганистана сошла лавина

# происшествия # Погода # Фотофакт

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