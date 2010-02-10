Фото. На севере Афганистана сошла лавина: как минимум 70 человек погибли

Перевал расчищают спасатели и военные. Но подобраться к людям пока не могут.
ДТП произошло в 30 километрах от Астрахани. Удар был настолько сильным, что с рельсов сошли девять вагонов. Погибли три человека – водитель автомобиля и пассажиры поезда. 18 госпитализированы.
В качестве подозреваемого проходит молодой человек, в квартире которого и произошел взрыв.
Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в испанском городе Севилья.
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