Фото. На севере Афганистана сошла лавина: как минимум 70 человек погибли

Более 400 травмированы. Горную дорогу на перевале Саланг накрыли тысячи тонн снега. Заложникам снежной стихии сбрасывают с вертолетов продукты и медикаменты.

Перевал расчищают спасатели и военные. Но подобраться к людям пока не могут.