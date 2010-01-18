Фото. На Гаити в общих могилах уже захоронены около 70 тысяч погибших

Не смотря на то, что в страну продолжает поступать гуманитарная помощь, раздать её пострадавшим не удаётся.

Многие дороги заблокированы разрушенными зданиями или частично повреждены. За водой выстраиваются километровые очереди. В столице страны Порт-о-Пренс продолжаются поиски выживших под завалами. В городе работают специалисты из десятка стран.

Одна из главных проблем для спасателей - недостаток транспорта. Тревогу бьют и медики. Врачи опасаются роста инфекционных заболеваний.

По последним данным, в общих могилах уже захоронены около 70 тысяч погибших, однако точное число жертв пока не подсчитано. Более полумиллиона остались без крова.

Правительство Республики Гаити продлило чрезвычайное положение в стране до конца января.