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Фото. На Гаити в общих могилах уже захоронены около 70 тысяч погибших

18 января 2010 09:52
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Не смотря на то, что в страну продолжает поступать гуманитарная помощь, раздать её пострадавшим не удаётся.

Многие дороги заблокированы разрушенными зданиями или частично повреждены. За водой выстраиваются километровые очереди. В столице страны Порт-о-Пренс продолжаются поиски выживших под завалами. В городе работают специалисты из десятка стран.

Одна из главных проблем для спасателей - недостаток транспорта.  Тревогу бьют и медики. Врачи опасаются роста инфекционных заболеваний.

По последним данным, в общих могилах уже захоронены около 70  тысяч погибших, однако точное число жертв пока не подсчитано. Более полумиллиона остались без крова.

Правительство Республики Гаити продлило чрезвычайное положение в стране до конца января.

# происшествия # Природные катаклизмы # Землетрясения # Фотофакт

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