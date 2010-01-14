Фото. Гаити превратились в руины за 15 минут

Количество жертв землетрясения может достичь сотен тысяч. Точное число погибших и пострадавших пока не определено. Со многими районами нет связи.

В столице страны Порт-о-Пренсе и окрестностях разрушены две трети построек – жилые дома, госучреждения, здания иностранных представительств, президентский дворец.

В руины превратились и больницы. Не хватает врачей и медикаментов. Государству угрожают эпидемии инфекционных заболеваний.

Этой ночью в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН. Генсек организации Пан Ги Мун заявил о выделении 10 миллионов долларов в помощь стране, которая за 15 минут превратилась в руины. О готовности оказать помощь Гаити высказались 20 государств.