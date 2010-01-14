Фото. Гаити: Если ад существует, сегодня он здесь

В республике Гаити произошло сильнейшее землетрясение. В зоне, пострадавшей от землетрясения, проживало около трех миллионов человек.

Гаити, одна из беднейших стран мира, практически уничтожена сильнейшим в регионе за последние 200 лет землетрясением. Разрушены или сильно повреждены президентский дворец, центральная больница, здание университета, основные элементы инфраструктуры. Кварталы нищих, где дома часто строились из подручных материалов, и вовсе сметены с лица земли.

Немногочисленные иностранные корреспонденты в своих комментариях, переданных с места трагедии по интернету, с трудом сдерживают панику в голосах.

Ян Роджерс, корреспондент австралийского телевидения:

Вы все время слышите плач людей, которые поняли, что потеряли своих близких, плач тех, кто не может найти своих детей... Вы слышите крики тех, кто пытается найти какой-нибудь транспорт, чтобы вывезти раненных хоть куда-нибудь. Им никто не отвечает. Здесь ничего не работает. Здесь тьма.

Представители властей бессильны. У них нет плана спасательных работ, и практически нет возможности как-то помочь соотечественникам. Электричество и вода отсутствуют почти повсеместно. Единственная действующая больница не справляется с притоком раненых. Очевидцы сообщают о фактах массового мародерства.

Помощь от размещенных на территории государства миротворцев ООН – почти единственное, на что могут рассчитывать выжившие. Однако она сильно ограничена. Глава миссии и еще около ста сотрудников ООН числятся пропавшими без вести. Так как здание представительства ООН полностью разрушено, все они, предположительно, мертвы. Поддержку обещают многие иностранные государства, но когда она придет, кем и как будет распределяться, не известно.

Бенедикт XV, папа римский:

Я прошу всех присоединиться ко мне в молитве за жертв катастрофы и за тех, чья судьба не определена...

Глеб Лавров, телекомпания СТВ.