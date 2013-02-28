Две машины скорой помощи обстреляны в Москве. Преступникам удалось скрыться

Новости России. Две машины скорой помощи обстреляны в Москве. В одном из случаев пострадал фельдшер. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы, накануне около часа дня скорая помощь везла пациента в больницу, когда неизвестный открыл стрельбу из пневматики. В машине разбиты стёкла, осколками ранен фельдшер.



Подобный инцидент был зафиксирован накануне вечером. Преступник с места происшествия скрылся. К счастью, никто не пострадал. Повреждены стекла и капот машины.

Как сообщают российские СМИ, обстрелы общественного транспорта из пневматического оружия в Москве происходят регулярно. Так, 20 февраля 2013 года на северо-западе Москвы были задержаны четверо школьников, которые обстреляли троллейбус и автобус.