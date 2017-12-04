Дорога очень скользкая, это просто лед: подробности аварии в Гродно, где столкнулись 9 машин

Новости Беларуси. Резкое ухудшение погоды стало причиной крупной аварии в Гродно. На объездной дороге машины на скользком покрытии не успели предпринять меры по торможению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего столкнулись 9 авто.

Некоторые из них развернуло на 180 градусов и занесло на ограждение разделительной полосы. Обошлось без жертв и серьезных повреждений. Из-за аварии на час движение на оживленной транспортной артерии оказалось парализовано.