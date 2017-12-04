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Дорога очень скользкая, это просто лед: подробности аварии в Гродно, где столкнулись 9 машин

04 декабря 2017 13:32
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Новости Беларуси. Резкое ухудшение погоды стало причиной крупной аварии в Гродно. На объездной дороге машины на скользком покрытии не успели предпринять меры по торможению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего столкнулись 9 авто.

Некоторые из них развернуло на 180 градусов и занесло на ограждение разделительной полосы. Обошлось без жертв и серьезных повреждений. Из-за аварии на час движение на оживленной транспортной артерии оказалось парализовано.

Дорога очень скользкая, это просто лед: подробности аварии в Гродно, где столкнулись 9 машин-1

Вадим Коломзин, житель Гродно:
Я нахожусь здесь, в этом ДТП, уже минут 20. Я не увидел ни одной машины, которая могла бы проехать, посыпать здесь или чем-то заниматься. Дорога очень скользкая, это просто лед. И здесь без разницы – зима, шипованная резина. Абсолютно!

Скорость тоже не влияет, просто едешь сам туда вниз с горы.

Снегопад и резкая смена температуры воздуха с плюса на минус усложнили дорожную обстановку по всему Гродно. Жертвами гололеда стали десятки автомобилей.

# происшествия # Авария в Гродно # Фотофакт # Вадим Коломзин

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