До 15 лет тюрьмы грозит водителю такси, у которого изъяли крупную партию гашиша

Новости Беларуси. Крупную партию гашиша изъяли у минчанина во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупную партию гашиша изъяли у минчанина во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мужчина работал в такси и предлагал наркотик во время поездки своим пассажирам. Правоохранители обнаружили у него более 30 граммов зелья.
Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Только во Фрунзенском районе в 2017 году зафиксировано более 200 преступлений, связанных со сбытом и употреблением наркотиков. Это на 70 случаев меньше, чем в 2016 году.