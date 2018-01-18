До 15 лет тюрьмы грозит водителю такси, у которого изъяли крупную партию гашиша

Новости Беларуси. Крупную партию гашиша изъяли у минчанина во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина работал в такси и предлагал наркотик во время поездки своим пассажирам. Правоохранители обнаружили у него более 30 граммов зелья.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.