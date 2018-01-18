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До 15 лет тюрьмы грозит водителю такси, у которого изъяли крупную партию гашиша

18 января 2018 20:20
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Новости Беларуси. Крупную партию гашиша изъяли у минчанина во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 15 лет тюрьмы грозит водителю такси, у которого изъяли крупную партию гашиша -1

Мужчина работал в такси и предлагал наркотик во время поездки своим пассажирам. Правоохранители обнаружили у него более 30 граммов зелья.

До 15 лет тюрьмы грозит водителю такси, у которого изъяли крупную партию гашиша -4

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

До 15 лет тюрьмы грозит водителю такси, у которого изъяли крупную партию гашиша -7

Только во Фрунзенском районе в 2017 году зафиксировано более 200 преступлений, связанных со сбытом и употреблением наркотиков. Это на 70 случаев меньше, чем в 2016 году.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт # Наталья Оскирко

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