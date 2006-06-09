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Дело о взятке и взяткодателях

09 июня 2006 14:33
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Сотрудникам управления КГБ по Минску и Минской области стало известно, что трое жителей столицы вымогают у одного из предпринимателей крупную денежную сумму, которая якобы предназначалась для дачи взятки городским чиновникам за благоприятное решение вопроса о предоставлении участка под застройку в районе Комаровского рынка. В качестве предоплаты злоумышленники потребовали 10 тыс. долларов США. Незадачливые вымогатели еще не знали, что номера всех купюр уже переписаны, а задержание уже было, как говорится, делом техники... На данный момент идет следствие, детали этого дела, равно как и окончательная сумма взятки, выясняются. Статья 431-я Уголовного Кодекса так и называется - <дача взятки>. И в ней есть примечание - <лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном>. Правда, немногие из потенциальных взяточников, судя по всему, чтят Уголовный Кодекс и внимательно его читают...
# происшествия

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