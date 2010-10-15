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Число жертв столкновения автобуса и локомотива в Украине возросло до 45 человек

15 октября 2010 12:25
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В больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший. Накануне состоялись похороны большинства жертв катастрофы.

Напомню, авария произошла утром 12 октября в Днепропетровской области. Водитель пассажирского автобуса выехал на железнодорожный переезд, когда до поезда оставались считанные метры. Локомотив на полном ходу протаранил транспортное средство с полусотней пассажиров внутри.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По количеству жертв это ДТП стало самым масштабным за годы независимости Украины

# происшествия # Авария в Украине # Авария автобуса

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