Число жертв столкновения автобуса и локомотива в Украине возросло до 45 человек

В больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший. Накануне состоялись похороны большинства жертв катастрофы.

Напомню, авария произошла утром 12 октября в Днепропетровской области. Водитель пассажирского автобуса выехал на железнодорожный переезд, когда до поезда оставались считанные метры. Локомотив на полном ходу протаранил транспортное средство с полусотней пассажиров внутри.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По количеству жертв это ДТП стало самым масштабным за годы независимости Украины