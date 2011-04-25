Число погибших в результате теракта в минском метро достигло 14 человек

Утром в больнице скорой медицинской помощи скончался Дайнеко Виталий Викторович 1970 года рождения. В больницах на стационарном лечении остаются 87 человек. 25 апреля из клиник Минска выписаны шесть пострадавших.

На благотворительный счет в адрес пострадавших в минском метрополитене продолжают поступать денежные средства. Уже перечислено более трех миллиардов рублей.

Кроме этого, минчане предлагают перечислить деньги на дальнейшее лечение больных, протезирование и памятники погибшим. Решение о распределении денежных средств будет принято в ближайшее время. На оказание материальной помощи в комиссию уже поступило 84 заявления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

7 заявлений рассмотрено, 245 миллионов рублей направлены семьям погибших. Вопрос не имеет активности, потому что часть людей еще находится в больницах, а мы будем рассматривать заявления только по завершенному случаю, когда человек выздоровеет.