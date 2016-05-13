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Человеческие останки обнаружены на улице Либкнехта в Минске – комментарий СК

13 мая 2016 16:37
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Новости Беларуси. Во время работ по расширению дороги на улице Либкнехта в Минске обнаружены костные останки. Согласно данным, имеющимся в распоряжении следователей, до начала 80-х годов прошлого века там находилось Лютеранское кладбище. 

Управление Следственного комитета по Минску начало дослественную проверку по факту обнаружения человеческих останков.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Согласно данным, имеющимся в распоряжении следователей, до начала 80-х годов прошлого века там находилось Лютеранское кладбище. Это учтенное захоронение, которое было в установленном порядке снесено и затем оборудовано под сквер. У организации, которая проводит работы, имеется соответствующее разрешение на их проведение. По мере поступления информации об обнаружении останков следователи выбывают на место и проводят осмотры, останки изымаются. По изъятым останкам следователями назначены медико-криминалистические экспертизы проведение которых осуществляет ГКСЭ.

# происшествия # Археология # Юлия Гончарова

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