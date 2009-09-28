Британские моряки захватили крупнейшую в истории партию кокаина

У берегов Южной Америки Королевский флот Великобритании обстрелял рыболовецкое судно, на котором наркомафия перевозила наркотики.

Моряки захватили контрабандный груз кокаина на рекордную сумму в 400 миллионов долларов. В операции по перехвату судна наркомафии принимал участие фрегат Iron Duke, приписанный к Портсмуту. Добычей его команды стали 5,5 тонны кокаина, которые перевозились на сейнере длиной 42 метра.

Всего на судне было изъято 212 тюков с кокаином, каждый из которых весил примерно 26 килограммов. Наркотики перегрузили на британский корабль, а захваченное судно затопили орудийным огнем.

По словам капитана британского фрегата Эндрю Стейси, во время операции были арестованы несколько членов наркомафии, сопровождающих груз. Известно только, что преступники принадлежат к различным национальностям. Другие детали держатся в секрете.

Британский министр обороны Билл Раммелл похвалил моряков за отлично проведенную операцию по воспрепятствованию контрабанде «отвратительного зелья». По его словам, кокаин является настоящим ядом, сообщает Newsru.com.