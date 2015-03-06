Брестские таможенники задержали незаконный груз - около трёх тысяч горшков роз и кактусов

Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз партии роз и кактусов. Груз, следовавший из Венгрии в адрес белорусской фирмы-получателя, вызвал подозрение в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, пресс-секретарь Брестской таможни:

В результате проведения операции таможенного контроля, было установлено, что в грузовом отсеке прицепа находилось около трех тысяч единиц горшков роз и кактусов, которые не были указаны в товаросопроводительных документах. Сведения о данном товаре не были включены в стоимость груза. По предварительной оценке, стоимость данного товара составила около 150 миллионов рублей.