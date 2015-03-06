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Брестские таможенники задержали незаконный груз - около трёх тысяч горшков роз и кактусов

06 марта 2015 12:48
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Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз партии роз и кактусов.  Груз, следовавший из Венгрии в адрес белорусской фирмы-получателя, вызвал подозрение в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, пресс-секретарь Брестской таможни:
В результате проведения операции таможенного контроля, было установлено, что в грузовом отсеке прицепа находилось около трех тысяч единиц горшков роз и кактусов, которые не были указаны в товаросопроводительных документах. Сведения о данном товаре не были включены в стоимость груза. По предварительной оценке, стоимость данного товара составила около 150 миллионов рублей.

 

# происшествия # Таможня Беларуси # Андрей Дубинко

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