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Белорусская альпинистка сорвалась с Эльбруса, но чудом выжила

06 мая 2015 14:04
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Новости России. Упасть и не разбиться. Белорусская альпинистка на Эльбрусе сорвалась с 400-метровой высоты и выжила. Иначе как чудом этот случай не назовёшь.

Александра Гусаковская в составе группы из 18 человек совершала восхождение. На высоте около 5 тысяч метров девушка поскользнулась и сорвалась вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она получила травмы головы и локтей, многочисленные ушибы, но главное – осталась жива.

Её доставили в больницу. В спасательной операции участвовали 7 сотрудников Эльбрусского поискового отряда.

# происшествия # Альпинизм

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