Беглый экс-глава «Пинскдрева» задержан на территории Польши

Новости Беларуси. В Польше задержан бывший генеральный директор белорусской деревообрабатывающей компании «Пинскдрев» Лоран Аринич, обвиняемый по делу о взрыве на одном из ее предприятий, в результате которого погибли 14 человек. Информация о его местонахождении была получена благодаря сотрудничеству Национального центрального бюро Интерпола МВД Беларуси и полькой полицией, сообщает ctv.by со ссылкой на «Gazeta Wyborcza».

Кароль Якубовский, сотрудник пресс-службы полицейского управления:

Сотрудники белорусского Интерпола связались с Бюро международного сотрудничества Главного полицейского управления Польши по поводу предоставления информации о Лоране Ариниче. По их словам, мужчина сбежал в Польшу, так как был ответственен за произошедшее на территории Беларуси.

Лоран Аринич арендовал дом вблизи города Радом (в 100 километрах к югу от Варшавы). За домом велось наблюдение. Когда полиция убедилась, что в там живет именно Аринич, его задержали. Мужчина был удивлен появлению полиции, однако сопротивления властям не оказывал. Что будет далее с Лораном Ариничем – пока неизвестно. Однако, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции Аринича на родину, сообщает ctv.by со ссылкой на policja.pl.

Справка ctv.by:

Бывший глава белорусской компании находился в розыске с 23 августа 2011 года. Он являлся фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту взрыва на предприятии «Пинскдрев-ДСП», который произошел 25 октября 2010 года. Взрывом тогда был разрушен цех производства древесностружечных плит. Два человека погибли на месте, еще 12 скончались от полученных ожогов.

По данным следствия, ЧП произошло из-за нарушения правил эксплуатации оборудования. Приговор по данному делу был вынесен в марте 2012 года. Бывшие главные инженеры ЗАО «Пинскдрев» и «Пинскдрев-ДСП» Владимир Шестаков и Игорь Логвин получили по 4 года колонии поселения . Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Лорана Аринича было выделено в отдельное производство из-за того, что он находился в розыске.