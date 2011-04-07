Авария 6 апреля на минской ТЭЦ-3 оставила часть города без света

4 района Минска и две станции метро больше часа оставались без электричества.

Из-за сбоя в работе ТЭЦ-3 без электроэнергии остались Ленинский, Центральный, Заводской и Первомайский районы Минска. В домах замерли лифты, на улицах остановились троллейбусы и отключились светофоры.

Ненадолго во тьму погрузились станции метро «Площадь Якуба Коласа» и «Площадь Победы». Городской больнице скорой помощи пришлось перейти на резервное питание. Почти в тысяче квартир отключилась бытовая техника. В течение часа подача электроэнергии была восстановлена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В ходе разбирательства установлено, что произошло отключение высоковольтной воздушной линии 110 кВ «Восточная» на ТЭЦ-3. Вследствие чего произошло отключение трех трансформаторных подстанций: «Подлесная», «Озерище», «Дражня».