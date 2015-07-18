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Американец снимал горящий автомобиль с подростками, попавшими в аварию, а затем продавал видео новостным агентствам

18 июля 2015 16:49
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Новости США. Тщеславие или злой умысел? Житель американского штата Огайо решил набрать «лайков» в соцсетях весьма аморальным способом. 41-летний Пол Пелтон стал невольным свидетелем ДТП: автомобиль с подростками врезался в дом, а затем загорелся. Местные жители бросились на помощь, в то время как мужчина стал снимать находившихся в машине молодых людей на мобильный телефон, а после даже влез в салон авто, чтобы получить более «горячие» кадры. Позже он выложил видео в соцсети и предлагал новостным агентствам купить у него ролик.

Один из пострадавших в ДТП впоследствии от полученных травм скончался. Пелтона обвинили в незаконном проникновении в автомобиль. Видеомейкеру грозит 30 дней ареста и 250 долларов штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пол Пелтон:
Мне очень жаль. Своей съемкой я хотел показать, к чему может привести невнимательность на дороге. Я приношу извинения семьям пострадавших. Это все, что я могу сказать.

# происшествия # Пожар в автомобиле

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