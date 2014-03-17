9-летнюю девочку вторые сутки ищут в Кобринском районе. Возможно, ее украла дальняя родственница

Новости Беларуси. 9-летнюю Ксюшу Жукову вторые сутки ищут сотрудники милиции. 15 марта в 22.20 в Кобринский РОВД обратилась мама пропавшей девочки, жительница деревни Стригово. Она сообщила, что в этот день предположительно в 15.00 девочка ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

По одной из версий, Ксению похитила дальняя родственница, уроженка Украины Ирина Корпан, которая несколько дней гостила в доме Жуковых и исчезла вместе с девочкой. Телефон Ирины выключен.

Галина Жукова, мама пропавшей девочки («Комсомольской правде»):

Иру второй раз лишили родительских прав. Она месяц побыла в Бресте. А потом звонит, говорит: я беременна, семь месяцев срок – дай добыть до родов. Я и сжалилась. Во вторник она мне звонила, потом приехала, а в субботу украла мою девочку… В тот день у меня была первая смена. Домой я добралась в начале десятого вечера. Пришла, а дети мне с порога: «Мама, тетя Ира нашу Ксюшу украла!». Я чуть в обморок не упала, стала звонить в милицию.

Ксения Жукова, 9 лет.

Приметы: рост около 140 - 150 см, глаза карие, волосы русые, стрижка каре. Была одета: черная болоньевая куртка, розовая вязаная шапка с белыми вставками, темно-коричневые байковые спортивные штаны с тонким белым лампасом, светло-коричневые сапоги с меховой опушкой.

Ирина Александровна Корпан, 28 лет. Приметы: на 7-м месяце беременности, на вид 30 - 35 лет. Была одета: красная болоньевая куртка, синие потертые джинсы, белые кроссовки. Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавших или их местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8 (033) 666-68-56, 8 (033) 666-60-33 (поисково-спасательный отряд «Ангел»), 8 (01642) 2 26 02 (Кобринский РОВД) или по телефону 102 (милиция).

Пропавшего в лесу 2-летнего мальчика искали более 100 человек. Тонущего ребенка спасла милиция. Смотрите видео.