Прямой эфир

87-летний белорус неделю провёл в лесу под Витебском, его нашли с помощью вертолета

11 июля 2012 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лесу Бешенковичского района 87-летний глухонемой житель  провёл неделю, сообщили корреспонденту ctv.by в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

С заявлением о пропавшем родственнике в РОВД обратилась племянница. Поиски пропавшего осложнились его физическим состоянием: у престарелого глухонемого мужчины являлся к тому же инвалидом по зрению. Проверка местности вблизи деревни сотрудниками милиции и местными жителями не принесла результатов.

На пятые сутки был  выделен вертолёт на поиски старика.

В течение нескольких часов вертолёт барражировал в воздухе над местом предполагаемого нахождения пропавшего человека. Мужчина был обнаружен в лесу недалеко от автотрассы Витебск-Бешенковичи. Из-за общей слабости организма, обезвоживания и переохлаждения он не мог передвигаться, сообщает сайт ctv.by со ссылкой на БелТа.

Старика подняли на борт вертолета и в районе деревни Будилово передали медикам Бешенковичской центральной районной больницы. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

# происшествия # Пропавшие люди

Другие новости рубрики

Все новости
11 июля 2012 14:47

Телефонного террориста, из-за которого эвакуировали 8 000 человек в Киеве, до сих пор не могут найти

11 июля 2012 07:28

Потоп в Гомеле. Уровень воды на дорогах достигал 70 см, затоплены 10 подвалов домов, склады

10 июля 2012 07:33

Ураган в Витебской области: пострадали более 140 населенных пунктов, повреждены кровли жилых домов, складов и детского сада