5-летнюю дочь белорус забыл в придорожном кафе Украины

Новости Украины. Многодетный отец с детьми приехал в Кировоградскую область погостить у друзей. Уже по пути в Беларусь, мужчина решил покормить ребят в придорожном кафе.

Валерия Чепурко, журналист «Комсомольской правды в Украине»:

Когда все насытились, папа приказал детям садится в микроавтобус, а сам пошел рассчитаться за ужин. Никто и не заметил, как самостоятельная Инга отправилась в туалет. Когда вышла – родных уже не было. «А где мой папа?», – спросила она растерянно. Поняв, что ребенка забыли, как в знаменитом фильме «Один дома», владелица ресторанчика позвонила в милицию.

Отец девочки проехал уже 400 километров, когда его остановила милиция с просьбой пересчитать детей. В микроавтобусе оказалось семь из восьми ребят. Белорус сразу же развернул автомобиль и помчался за дочерью.

Виталина Бевзенко, руководитель пресс-службы милиции Кировоградской области (в интервью «Комсомольской правде»):

Девочка оказалась очень развитой и рассудительной. Она доверительно прижалась к оперуполномоченныму криминальной милиции по делам детей капитану Роману Гулящему, который дежурил в тот день, и рассказала все, что знает. Вспомнила даже марку машины – Фольксваген и что она серого цвета. Этой информации уже было достаточно, чтобы машину нашли.

Ночь 5-летняя девочка провела в семье капитана Гулящего. Инга покушала и послушно легла спать, а утром уже была на руках у своего отца.

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