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47-летнего пассажира минского метро задержали за шутку о бомбе

02 июня 2016 09:52
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Новости Беларуси. Проходя контроль милиции на станции «Московская», 47-летний пассажир сказал, что в его чемодане находится бомба.

Информация не подтвердилась, а свой поступок мужчина объяснил желанием пошутить.

Против него могут возбудить уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.

Кирилл Кислов, начальник УВД по охране Минского метрополитена подполковник милиции:
Подобные сообщения – дело, к сожалению, нередкое. Только за апрель текущего года на объектах метрополитена зарегистрировано два подобных сообщения. Порой некоторые люди, не задумываясь о последствиях, придумывают и заявляют о том, что в сознании абсолютного большинства граждан может вызвать панику и страх. О подобном примере мы сообщали в начале апреля. 59-летний мужчина, находясь на станции метро «Октябрьская», также сообщил сотруднику милиции о том, что у него в пакете находится бомба. 

Правоохранители в очередной раз напоминают: подобные шутки могут дорого обойтись. 

За заведомо ложное сообщение об опасности статьей 340 Уголовного кодекса Беларуси предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.

# происшествия # Минское метро # Кирилл Кислов

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