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4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные

12 июля 2021 15:13
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Новости Беларуси. Четыре человека погибли и еще пятеро получили травмы на дорогах Минской области за минувшие выходные (10-11 июля). В очередной раз мотоциклисты пополняют печальную статистику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только с начала месяца – 10 ДТП с участием байкеров и семеро погибших.

4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные-1

В воскресенье, 11 июля, на 50-м километре автодороги Смолевичи – Негорелое мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Geely. В результате ДТП погибла пассажирка мотоцикла, позже в реанимации скончался и водитель Honda.

4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные-4

10 июля в Минском районе произошло еще одно ДТП с погибшим – вблизи деревни Кирши Land Rover сбил велосипедистку, которая выехала с обочины на проезжую часть. Женщина скончалась на месте.

4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные-7

В Дзержинском районе серьезно пострадал 7-летний ребенок. Ford, выполняя разворот, не пропустил попутную LADA.

4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные-10

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
В результате столкновения автомобиль LADA Largus опрокинулся на проезжую часть. В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля LADA Largus 2014 года рождения. Известно, что ребенок в момент аварии находился на руках у матери на заднем сидении, что, безусловно, повлияло на тяжесть полученных им травм.

Данные происшествия показали, что одной из причин ДТП явилась невнимательность участников дорожного движения, особенно на участках неравнозначных дорог.

Участились и ДТП с участием водителей мототранспорта, где гибнут и травмируются люди.

Уважаемые водители, при движении будьте предельно внимательными. Особую осторожность проявляйте при выезде с второстепенных дорог на главную. Как видим, на дороге в любой момент может возникнуть опасная ситуация, поэтому водителям необходимо заранее предусматривать условия безопасной перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. Не пренебрегайте ремнями безопасности и детскими автокреслами – они спасают жизни.

4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные-13

Только за выходные произошло шесть серьезных ДТП, еще 80 происшествий обошлось без пострадавших. Стражи дорог выявили свыше 330 нарушений.

4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные-16

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержали почти 30 водителей.

# Авария в Минской области # происшествия # Ирина Сапунова # Фотофакт

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