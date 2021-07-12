4 человека погибли и ещё 5 получили травмы на дорогах Минской области за выходные

Новости Беларуси. Четыре человека погибли и еще пятеро получили травмы на дорогах Минской области за минувшие выходные (10-11 июля). В очередной раз мотоциклисты пополняют печальную статистику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только с начала месяца – 10 ДТП с участием байкеров и семеро погибших.

В воскресенье, 11 июля, на 50-м километре автодороги Смолевичи – Негорелое мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Geely. В результате ДТП погибла пассажирка мотоцикла, позже в реанимации скончался и водитель Honda.

10 июля в Минском районе произошло еще одно ДТП с погибшим – вблизи деревни Кирши Land Rover сбил велосипедистку, которая выехала с обочины на проезжую часть. Женщина скончалась на месте.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

В результате столкновения автомобиль LADA Largus опрокинулся на проезжую часть. В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля LADA Largus 2014 года рождения. Известно, что ребенок в момент аварии находился на руках у матери на заднем сидении, что, безусловно, повлияло на тяжесть полученных им травм.

Данные происшествия показали, что одной из причин ДТП явилась невнимательность участников дорожного движения, особенно на участках неравнозначных дорог.

Участились и ДТП с участием водителей мототранспорта, где гибнут и травмируются люди.

Уважаемые водители, при движении будьте предельно внимательными. Особую осторожность проявляйте при выезде с второстепенных дорог на главную. Как видим, на дороге в любой момент может возникнуть опасная ситуация, поэтому водителям необходимо заранее предусматривать условия безопасной перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. Не пренебрегайте ремнями безопасности и детскими автокреслами – они спасают жизни.