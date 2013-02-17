12 цистерн с серной кислотой сошли с рельсов в Свердловской области. Четыре цистерны дали течь

Новости России. Двенадцать цистерн с серной кислотой сошли с рельсов в воскресенье днем на Среднеуральском медеплавильном заводе в Свердловской области. Кислота разлилась на площади 100 квадратных метров. Как сообщают в МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

Сообщение МЧС:

По уточненной информации на ведомственной железнодорожной ветке, находящейся на территории Среднеуральского медеплавильного завода, сошли 12 цистерн. Площадь разлива серной кислоты составила 100 квадратных метров.

По информации Уральского регионального центра МЧС, в результате схода дали течь четыре цистерны, серная кислота разлилась на грунт. В настоящее время ведутся работы по нейтрализации кислоты, грунт засыпают сорбентом, предельно допустимая концентрация едкого вещества в норме.