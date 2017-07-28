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11-летний мальчик утонул в Сморгони: тело было найдено в 20 м от берега

28 июля 2017 07:15
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Новости Беларуси. Печальная статистика летних каникул. В Сморгони утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11-летний мальчик утонул в Сморгони: тело было найдено в 20 м от берега-1

На поиски ребенка водолазы отправились сразу же, как поступило сообщение в МЧС. Около часа специалисты исследовали озеро. Тело мальчика было найдено в 20 метрах от берега.

Еще одна трагедия произошла в Пинске.

14-летний подросток утонул в ливневой канаве (подробности трагедии). 

Это уже не первая подобная трагедия. С начала года во время купания в Беларуси погибли уже 6 детей. Спасатели не устают повторять о правилах безопасности на воде.

# происшествия # Гибель детей

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