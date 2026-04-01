Петровский: союз между Беларусью и Россией должен строиться на принципах справедливости

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим День единения народов Беларуси и России, почему нам необходим союз, а также последствия конфликта на Ближнем Востоке и цели Трампа. В эфире политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как поздравите с грядущим Днем единения народов России и Беларуси?

Петр Петровский, политолог:

Главное для Беларуси и для России: во-первых, укрепление нашего союза, во-вторых, расширение. Президент наш съездил в КНДР, я думаю, и Иран может быть в нашем союзе. Но самое главное – наш союз должен строиться на справедливых основаниях. И справедливость – это тот принцип, та ценность, которая нас всех объединяет, которую мы должны реализовывать. Только справедливый союз имеет возможность существовать в будущем.

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