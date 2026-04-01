Научите своих подчиненных, чтобы они могли выжить! О чем Лукашенко попросил военных?
Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом.
Если каждый представит, что от его решения и отношения будет зависеть судьба близкого человека, многие вопросы перестанут быть второстепенными из разряда «потом разберемся» – пока же мир.
Ровно как только на месте рядового каждый представит своего дорогого человека – расхочется рассиживаться и спокойно не будет восприниматься тот факт, что о наших местах силы известно по ту сторону границы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выйти в район сосредоточения – это важно, чтобы уйти из-под удара. Все нас видят, знают. Мне как раз с украинского беспилотника прислали фотографии. Я их посмотрел. Район Бреста, они засняли и нашу бригаду там. И все эти пункты, которые находятся в этом районе. Они все видят и знают.
Нам надо поменять районы сосредоточения. Это враг знать не должен, ибо туда полетят первые ракеты. И надо, может быть, чаще менять. И в угрожаемый период однозначно надо поменять район сосредоточения.
А что такое поменять район сосредоточения? Я помню, меня в том числе, молодого офицера, роту мою выбросили. Здесь был район сосредоточения зимой. Ну, более-менее подготовленный район. Потому что мы знали, что он там, наш район. Но и враг это знать будет.
Александр Лукашенко:
У нас под ружьем сколько тысяч сегодня? 70 тысяч. Всего под 100 тысяч. Войска Карпенкова и Кубракова – тоже. И небольшие в Комитете госбезопасности и прочее. 100 тысяч. Полмиллиона с учетом дополнительного призыва в случае войны.
Я вас прошу, научите людей воевать, если я с вами дальше буду работать и служить. Я хочу, чтобы вы и сами научились, чего не умеете, и научите своих подчиненных, для того чтобы они могли выжить в случае войны. Так радужно и хорошо жить, как мы сейчас живем по сравнению с другими... Я уже не беру Украину, Иран, Южный Йемен и прочее. Я мир в целом беру. Так не всегда может быть. А может быть, и всегда, если мы будем сильны. А мы должны быть сильны.
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