Научите своих подчиненных, чтобы они могли выжить! О чем Лукашенко попросил военных?

Беларусь усиливает свою оборону – жестко, открыто и без иллюзий. 1 апреля во Дворце Независимости прозвучала принципиальная оценка боеготовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко лично подвел итоги масштабной проверки Вооруженных Сил и дал понять: безопасность страны остается безусловным приоритетом.

Если каждый представит, что от его решения и отношения будет зависеть судьба близкого человека, многие вопросы перестанут быть второстепенными из разряда «потом разберемся» – пока же мир. Ровно как только на месте рядового каждый представит своего дорогого человека – расхочется рассиживаться и спокойно не будет восприниматься тот факт, что о наших местах силы известно по ту сторону границы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выйти в район сосредоточения – это важно, чтобы уйти из-под удара. Все нас видят, знают. Мне как раз с украинского беспилотника прислали фотографии. Я их посмотрел. Район Бреста, они засняли и нашу бригаду там. И все эти пункты, которые находятся в этом районе. Они все видят и знают. Нам надо поменять районы сосредоточения. Это враг знать не должен, ибо туда полетят первые ракеты. И надо, может быть, чаще менять. И в угрожаемый период однозначно надо поменять район сосредоточения. А что такое поменять район сосредоточения? Я помню, меня в том числе, молодого офицера, роту мою выбросили. Здесь был район сосредоточения зимой. Ну, более-менее подготовленный район. Потому что мы знали, что он там, наш район. Но и враг это знать будет.