Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Судан

Новости Беларуси. Крупные контракты, договоры о поставке белорусской техники и создание сборочных производств на африканском континенте. Накануне завершились официальные визиты Президента Беларуси в Египет и Судан (подробнее здесь).

Эти два государства – соседи на континенте. В Каире лидеры двух стран обсудили дорожную карту развития сотрудничества. Прошел третий по счету Белорусско-египетский деловой форум. Стороны договорились углублять кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве.

Сразу из Египта Александр Лукашенко направился в Судан. Во время встреч на высшем уровне была определена стратегия будущих партнерских отношений. Акцент сделали на экономическую составляющую. А итогом общения деловых кругов двух стран стали десятки контрактов. Достигнуты договоренности в области машиностроения, горнодобывающей отрасли и производстве лекарств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что мы будем производить вместе с вами, мы будем торговать вместе с вами с территории Судана в Африке (у вас зона свободной торговли с африканскими государствами) в других регионах. Но мы научим ваших специалистов и рабочих. Они будут уметь делать то, что умеем делать сегодня мы. Наступает период, когда мы можем очень широко сотрудничать. И надо использовать этот момент. Кто раньше в Африке начнет подъем, тот выиграет.