Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств прошло в Минске

Новости Беларуси. Двухдневный марафон контактов стран Содружества 9 октября начали с заседания Совета министров иностранных дел. В повестке дня — более двух десятков актуальных тем, по которым стороны пришли к полному согласию. Начиная от безопасности незаконной миграции и торговли людьми, и заканчивая культурой и образованием. Безусловно, одна из главных надежд стран СНГ — скорейшее урегулирование ситуации в Украине.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы утвердили пять научных учреждений и учебных заведений в качестве базовых для подготовки специалистов из стран СНГ в той или иной сфере. Это музейное дело, музыкальное, театральное искусство. Мы утвердили также программу столицы СНГ на 2015 год. Новыми столицами в 2015 году будут Воронеж (Россия) и Куляб (Таджикистан). Порядка 24 вопросов. По всем по ним состоялось предметное конкретное заинтересованное обсуждение.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выразил надежду, что в ближайшее время мир придёт в каждый украинский дом.

МИД стран Содружества согласовали 9 документов, которые 10 октября предложат для подписания главам государств.

Одобрили и обращение лидеров стран к народам и общественности. Один из главных тезисов этого документа — объективная трактовка событий Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сегодня мы видим ряд попыток исказить историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, обелить нацизм, возродить идеологию фашизма. Обо всем об этом говориться в том проекте-обращении, который был сегодня одобрен на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Это очень важно, чтобы мы напоминали международной общественности о том, что мы не допустим никакого искажения, фальсификации уроков Второй мировой войны.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Наши белорусские друзья в этом году в условиях, когда Украина отказалась от председательства в Содружестве, моментально подхватили флаг СНГ и, хочу сказать, что успешно выполняют функции председателя в Содружестве с апреля этого года. Здесь проведена уйма мероприятий.