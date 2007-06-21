За знания - по званию

На факультете внутренних войск Военной академии нашей страны состоялся ритуал выпуска слушателей курсов усовершенствования офицерского состава.

В течение трех месяцев более двадцати бойцов соединений и воинских частей проходили дополнительную подготовку по военным и специальным дисциплинам. Первичные офицерские звания "лейтенант" и "младший лейтенант" получили трое военнослужащих. Остальные примерили погоны "прапорщиков". Все курсанты получили основные навыки управления в войсках. Они хорошо владеют практикой своей деятельности.

"На факультете за девять выпусков подготовлено более 200 человек. К нам приходят военнослужащие, которые имеют гражданское образование и у них уже есть очень большой опыт работы. При получении воинского звания "лейтенант" они достойно продолжают традицию внутренних войск в войсках и надежно стоят на защите правопорядка Беларуси", - сказал начальник факультета внутренних войск МВД Республики Беларусь Игорь Науменко.