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За время проведения украинской армией силовой операции в Донецкой и Луганской областях погибли более 200 человек, в том числе 14 детей

11 июня 2014 13:07
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Новости Украины. За время проведения украинской армией силовой операции в Донецкой и Луганской областях погибли более 200 человек, в том числе 14 детей. Количество раненых уточняется. Около десятка медицинских учреждений на востоке Украины не работают или работают не в полном режиме.

На данный момент в регионах установилось временное затишье. Ряд населенных пунктов находится в условиях блокады.

В Славянске уже около недели практически нет света, отсутствует питьевая вода, с перебоями работает мобильная связь. Без водоснабжения из-за непрекращающихся обстрелов может остаться и Донецк.

Тем временем правительство Украины создало штаб, который будет заниматься эвакуацией людей из зоны, где проводится силовая операция. Создать гуманитарные коридоры для жителей Донецкой и Луганской областей накануне распорядился президент Петр Порошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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