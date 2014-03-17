Юрист Министерства обороны Украины: Страна за 20 лет независимости абсолютно ничего не сделала для Крыма

Новости Украины. Мировая реакция на плебисцит в Крыму не заставила себя ждать. В России окончательная официальная позиция будет озвучена через сутки. Западная Европа и США решили продолжить привычную и привычно контрпродуктивную политику санкций. А вот Индия и Китай заявили, что выбор крымчан стал следствием ряда событий и решений в самой Украине и чрезмерного влияния на ситуацию стран Запада.

Во властных коридорах и на улицах Киева реакция не всегда однозначная. Если украинские политики, ранее заявившие о нелегитимности волеизъявления, продолжали призывать к международным санкциям, то представители экспертного сообщества предпочли при обсуждении крымского вопроса напомнить о просчетах самих политиков. А вот среди так и не забывших трагических событий последнего времени киевлян звучали и голоса тех, кто просто хотел бы восстановления спокойствия и мира.

В правительственном квартале Киева 17 марта абсолютно спокойно. Неизменна и официальная позиция переходной власти к крымскому референдуму. Для пущей же убедительности накануне Верховная Рада Украины проголосовала за роспуск крымского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крымские власти в свою очередь не признают новое украинское руководство, а решения, принимаемые в последний месяц Верховной Радой, просто игнорируют. Такое положение дел, по мнению наблюдателей, – закономерный результат и постепенного, на протяжении последних лет, отдаления полуострова от материка, и ответ на последние события в Киеве.

Юрий Белоус, юрист Министерства обороны Украины:

Нам жаль, мы теряем часть своей территории. Считаю, что де-юре и де-факто мы ее уже потеряли. Но в то же время я как молодой человек и гражданин своей страны отдаю себе отчет в том, что моя страна за 20 лет независимости абсолютно ничего не сделала для полуострова Крым.

Еще неделю назад в Киеве политики заявляли о готовности украинской армии отразить любую агрессию. Правда, уже к концу минувшей недели стало очевидно: реальную дееспособность Вооруженных Сил страны преувеличили. И сегодня многие вынуждены констатировать: объявленные результаты референдума вполне реалистичны.

Житель Киева:

Я так думаю, что в значительной степени это отражает реальную ситуацию и настроения в Крыму. В принципе, я так думаю, что крымчане, к моему личному сожалению, оказались в большей степени подвержены таким настроениям.

Все центральные украинские телеканалы в один голос называют референдум незаконным или просто социальным исследованием. Однако, несмотря на пропаганду, чем дальше от правительственного квартала, тем больше и других мнений.

Жительница Киева:

Положительно. Очень положительно. Народ там выбрал свою судьбу. И он хочет быть с Россией. Значит это их право, они должны решать сами.

Сразу после объявления результатов референдума руководство Крыма обратилось к Российской Федерации с просьбой о вхождении в ее состав. Официальная позиция Москвы ожидается уже 18 марта. А вот политики в Киеве в этих условиях рассчитывает лишь на жесткую реакцию мирового сообщества. Однако какой она будет на самом деле, пока до конца не ясно.