Выборы в Палату представителей: Александр Лукашенко согласился с датой их проведения 11 сентября

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко согласился с датой 11 сентября для проведения выборов в Палату представителей Национального собрания. Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина по итогам состоявшегося у главы государства совещания, где шла речь о предстоящих парламентских выборах.

Как отметил Президент, избирательная кампания должна пройти в строгом соответствии с белорусским законодательством и в спокойной атмосфере.

Напомним, четырехлетний срок полномочий палат Национального собрания пятого созыва истекает осенью этого года. Согласно Конституции в составенижней палаты – 110 депутатов, соответственно, выборы пройдут по 110 избирательным округам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Народное волеизъявление, по сложившейся практике, должно пройти в абсолютно демократичной и спокойной атмосфере и, самое главное, на высочайшем организационном уровне, как это у нас всегда было. Особое внимание следует обратить на формирование избирательных комиссий, в состав которых должны войти достойные представители трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений. По традиции в страну приедут и международные наблюдатели. Ограничивать их количество нам не следует. Приглашения зарубежным партнерам нужно направить после того, как будут назначены даты проведения выборов. Межведомственная экспертная группа, которая была создана по моему поручению, выработала ряд предложений по совершенствованию избирательного процесса, в том числе и на основе рекомендаций ОБСЕ. Отдельные, наверное, могут быть реализованы сейчас, другие – в дальнейшем, при корректировке норм Избирательного кодекса. Об этом мы также сегодня должны переговорить.

Надо четко выделять те из рекомендаций международных наблюдателей, которые можно принять во внимание в первоочередном порядке, и не учитывать предложений, которые будут идти вразрез с интересами белорусского народа. Нельзя забывать, что в избирательной кампании мы обязаны руководствоваться прежде всего собственным законодательством. Ни под кого подстраиваться не надо. Наше законодательство соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в нашей стране правила и традиции проведения выборов. По крайней мере, наше законодательство не хуже, чем у других государств, где проходили соответствующие выборы, которые были признаны соответсвующими международными структурами.

На совещании обсуждались предложения по совершенствованию избирательного процесса. И некоторые новшества, которые не требуют изменения законодательства, будут применяться уже в ходе ближайшей компании. Предложения касаются в основном формирования избирательных комиссий, повышения прозрачности рассмотрения споров и подсчета голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы планируем, что избирательная кампания будет начата на 3 дня раньше предельного срока, а именно 7 июня 2016 года. То есть с этого момента (а 8 июня Центральная комиссия в связи с этим планирует утвердить план организационных мероприятий, бюджет выборов, границы избирательных округов) начнется избирательная кампания.