Прямой эфир

Встреча трехсторонней контактной группы по Украине проходит 13 января в Минске

13 января 2016 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы проходит в эти минуты в Минске. Украинскую сторону представляет бывший президент страны Леонид Кучма, интересы России отстаивает постоянный член Совета Безопасности России Борис Грызлов. Курирует работу трехсторонней контактной группы специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Напомним, последнее заседание контактной группы состоялось 22 декабря 2015. Стороны договорились о полном и безоговорочном прекращении огня.

Стоит отметить, что количество обстрелов после подписания соглашений уменьшилось. Кроме того, был принят ряд решений по техническим вопросам разминирования и обмену пленными.

Всего в этом месяце планируют провести три встречи контактной группы по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Контактная группа

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Перу разрешили военным сбивать самолеты, в которых могут перевозиться наркотики
13 января 2016 10:41

Власти Перу разрешили военным сбивать самолеты, в которых могут перевозиться наркотики

Первая в 2016 году встреча контактной группы по Украине пройдет в Минске 13 января
13 января 2016 10:00

Первая в 2016 году встреча контактной группы по Украине пройдет в Минске 13 января

Александр Лукашенко: Культура является фундаментом формирования и развития нации
12 января 2016 14:24

Александр Лукашенко: Культура является фундаментом формирования и развития нации