Встреча трехсторонней контактной группы по Украине проходит 13 января в Минске

Новости Беларуси. Первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы проходит в эти минуты в Минске. Украинскую сторону представляет бывший президент страны Леонид Кучма, интересы России отстаивает постоянный член Совета Безопасности России Борис Грызлов. Курирует работу трехсторонней контактной группы специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Напомним, последнее заседание контактной группы состоялось 22 декабря 2015. Стороны договорились о полном и безоговорочном прекращении огня.

Стоит отметить, что количество обстрелов после подписания соглашений уменьшилось. Кроме того, был принят ряд решений по техническим вопросам разминирования и обмену пленными.

Всего в этом месяце планируют провести три встречи контактной группы по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.