Воскресенский: указ о помиловании вызывает ярость у беглых

По решению главы государства, 14 женщин и 16 мужчин, искренне раскаявшихся в содеянном, получат шанс реабилитироваться перед государством и обществом. Однако очередной акт гуманизма, проявленный белорусским лидером, вызвал отнюдь не прилив благодарности у беглых, которые скрываются в Вильнюсе и Варшаве. По словам политолога, такая, казалось бы, неадекватная реакция объясняется просто: помилование выбивает из рук козыри, ведь именно жизнями осужденных протестующих беглые спекулировали, чтобы выбивать финансирование у своих западных кураторов.

Юрий Воскресенский, политолог:

Они опять недовольны, почему? Потому что у них выбивают козыри из рук. Они спекулировали жизнями этих людей, судьбами, судьбами семей этих людей. Вместо того чтобы сказать какие-то слова доброты, пусть даже скрипя зубами, прошептать: ну, да, вышли наши ребята – нет, они наоборот недовольны, и у них это вызывает ярость. А почему? Потому что все эти люди находятся у них фактически в заложниках, то есть они ездят по международным площадкам и ими фактически торгуют, выбивая себе финансирование, которым, заметьте, ни с кем не делятся.

Что же касается тех, кого помиловал Президент, – их благодарность не знает границ. Юрий Воскресенский отметил, что освобождение через указ имеет ряд очень весомых преимуществ. По факту с этих людей снимаются все ярлыки, то есть они получают общественный и политический «аванс», возможность начать жизнь с чистого листа.